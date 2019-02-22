Erdoğan Trump’a telefonda söyledi: Stratejik ilişkimizi sürdürme arzusundayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün gece telefonda ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini ve ikili ilişkilerin seyrini görüştü.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, görüşmede ikili meseleler ve Suriye’de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulanırken terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizildi. Erdoğan’ın, Türkiye’nin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit ettiği belirtildi.

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İki liderin, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı. Ayrıca, ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi; “İki lider ikili ilişkilerin öneminin altını çizdi ve Suriye meselesi ile (ABD-Türkiye arasındaki) ticaret dahil birçok konuyu ele aldı. İki başkan, potansiyel bir güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldı ve (ABD) Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’ın, bu konulardaki ilave görüşmeler için bu hafta Washington’da Türk muhataplarıyla bir araya geleceklerini not etti.”

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