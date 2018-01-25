Erdoğan Trump’a, ‘Menbiç’ten çekilin’ demiş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdogan’ın ABD Başkanı Donald Trump’a, “Menbiç’ten çekilin” dediğini söyledi.

Erdoğan ve Trump dün telefonda görüşmüştü. Tarafların açıklamalarında Erdoğan’ın bu yönde bir ifade kullandığı yer almamıştı.

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Erdoğan Afrin operasyonu gündeme geldiğinden beri bir sonraki hedefinin Menbiç olduğunu söylüyor.

Menbiç’te ABD askerleri bulunuyor.

Viyana’yı ziyaretinde konuşan Çavuşoğlu, Afrin harekatının Menbiç’e doğru genişleyip genişlemeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlarken, dünkü görüşmesinde, Trump’ın Erdoğan’a artık YPG’ye silah vermediklerini söylediğini aktardı.

“Trump, ‘Size de söz vermiştik. Artık vermiyoruz’ dedi. Umarım doğru çıkar” diyen bakan şöyle devam etti: “Menbiç’ten ABD askerlerinin veya YPG’nin çekilmesini de cumhurbaşkanımız söyledi. Çünkü burada YPG’liler ‘Fırat Kalkanı’ operasyonundaki askerlerimize ve ÖSO’ya tacizde bulunuyor. Nasıl Afrin’den bize ve İdlib bölgesine saldırılarda bulunduysa buradan da bulunuyor. Dolayısıyla burası da cumhurbaşkanımız da söyledi, yüzde 90 Arapların yaşadığı bir şehir ve buranın güvenliğini de biz pekala sağlayabiliriz. Ayrıca buradan taciz devam ederse Fırat’ın doğusu için de geçerli bu. Biz burada gerekeni yaparız. Bu Amerika’ya karşı bir şey değil, YPG’ye karşı bir şey. Amerika da ‘Ben YPG’nin arkasındayım’ dememeli.”