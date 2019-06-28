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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan-Trump zirvesini beklerken: Konsolosluk çalışanının tahliyesine ret

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz’un tutukluluğunun devamına ve bir sonraki duruşmanın 18 Eylül tarihinde yapılmasına karar verdi.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi olan Topuz’un Ekim 2017’den beri tutuklu olması Ankara ile Washington arasındaki kriz noktalarından biri.

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Hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede Topuz, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlarından yargılanıyor.

Topuz hakkındaki suçlamalar arasında yargı ve emniyet içindeki ‘FETÖ’ mensubu olduğu iddia edilen isimlerle irtibat kurması da bulunuyor.

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