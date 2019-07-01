Erdoğan-Trump zirvesi sonrası dolar 5.70’in altında, borsa yüzde 3 yükseldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın G20 zirvesinde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla yeni haftaya düşüşle başlayan dolar/TL 5.70 seviyesinin altına geriledi. Lira varlıklara alım gelirken, BIST-100 yüzde 3’e, bankacılık endeksi yüzde 6’ya yakın yükselişte.

Fotoğraf: Reuters

Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, G20 zirvesi esnasında yaptıkları ikili görüşmede tıkanan ticaret müzakerelerini tekrar başlatma karar almasının küresel piyasaları da olumlu etkilemesiyle dolar/TL’de aşağı yönlü bir seyir gözleniyor.

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Cuma günü 5.7875 seviyesinden kapanan dolar/TL, bu sabah 5.6760 seviyesine kadar geriledi. Bu seviye Türkiye piyasalarının bayram tatili nedeniyle kapalı olduğu 5 Haziran’da görülen 5.6605 seviyesi göz ardı edildiğinde 10 Nisan’dan bu yana en düşük seviye. Kur saat 09.27’de 5.6795/5.6835 seviyesinde bulunuyor.

BIST-100 yüzde 2’nin üzerinde açılmasının ardından saat 10.10’da yüzde 2.63 yükselişle 99 bin 018 puandan hareket ederken, bankacılık endeksi yüzde 5.87 yükselişte.

Görüşmede Trump’ın Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alım kararı konusunda adil davranılmadığını söylemesinin ardından Erdoğan, ABD’nin S-400 nedeniyle Ankara’ya yaptırımlar getirmeyi planlamadığını belirtti.

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Erdoğan, S-400’lerin temmuz ayının ilk yarısında teslim edileceğini ve Trump’tan hiçbir yaptırım olmayacağını doğrudan duyduğunu söyledi.

Erdoğan ile görüşmesi öncesinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorulduğunda Trump, konunun ele alındığını ancak bunun ‘iki yönlü bir yol’ olduğunu ve iki tarafın da ‘farklı çözümleri’ değerlendirdiğini söyledi.