Erdoğan-Trump zirvesi öncesi: Ev hapsindeki konsolosluk çalışanı serbest

Reuters ajansının haberine göre ev hapsindeki ABD’nin İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk serbest bırakıldı.

Güvenlik görevlisi Cantürk, eşi ve kızı, iddianamede Ankara’nın 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen Cemaati’yle bağlantılı olmakla suçlanıyor.

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8 Mart’ta tamamlanan ancak kamuya açıklanmayan iddianamede Cantürk, eşi ve kızına silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hapis cezası verilmesi istenmişti.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington’un Cantürk’ün yasadışı faaliyetlere dahil olduğuna dair güvenilir bir kanıt görmediğini ve 30 yıllık kariyeri boyunca Türk hükümeti ve güvenlik görevlileriyle birçok temaslarda bulunduğunu belirtti.

Sözcü, Cantürk’ün davasının zamanında, şeffaf ve adil bir şekilde çözüme kavuşturulması çağrısında bulunmuştu.

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Cantürk, Ocak 2018’de İstanbul polisi tarafından ifadesi alınarak ev hapsine alınmıştı. Cantürk bugünkü ilk duruşmada serbest bırakıldı.

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 28-29 Haziran’da Japonya’da düzenlenecek G-20 zirvesinde bir resmi görüşme yapacağını açıklamıştı.