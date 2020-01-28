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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fotoğraf: reuters

Beyaz Saray söcüsü Judd Deere, Twitter’da yer alan açıklamasında, “İki lider Libya’ya ülke dışından müdahalenin ortadan kaldırılması ve ateşkesin muhafaza edilmesinin gerekliliğini ele aldı. İki lider Suriye’deki İdlib’de şiddetin son bulmak zorunda olduğu konusunda mutabık kaldı” dedi.

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Erdoğan ile Trump arasında son görüşme 16 Ocak’ta gerçekleştirilmiş, görüşmenin başlıkları arasında Libya da yer almıştı.

ABD yönetimi, Türkiye’nin Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek için asker gönderme kararına karşı çıkmıştı.

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