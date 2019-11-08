Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Trump ile Halkbank konusunu konuşacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ‘Halkbank konusunu’ konuşacaklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD’de savcılık makamı Halkbank’ı ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlayarak banka aleyhine hazırlanan iddianameyi açıklamıştı. İddianame, geçen yıl Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın hüküm giydiği suçlamaların benzerini içeriyor.

Reklam

Harekatın yanısıra ‘[Fethullah] Gülen ile mücadele’ ve Barış Pınarı Harekatı’nın geldiği son noktayı görüşeceklerini söyleyen Erdoğan, cumartesi günü de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuşacağını belirtti.

Halkbank, ABD’deki davanın tebligatını teslim almamış

Halkbank ABD’deki iddianamenin reddini isteyecek, reddi hakim talebinde bulunacak

Halkbank, ABD’deki duruşmaya katılmadı; savcı: Para cezası isteyebilirim

Fitch, ABD’deki iddianamenin ardından Halkbank’ın notunu ‘negatif izleme’ye aldı

Adalet bakanı Halkbank iddianamesi için ‘siyasi şantaj’ dedi

Halkbank’tan ABD’ye iddianame tepkisi: Emsali görülmemiş yetki aşımı

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...