Erdoğan: Trump ile Halkbank konusunu konuşacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile ‘Halkbank konusunu’ konuşacaklarını söyledi.
ABD’de savcılık makamı Halkbank’ı ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlayarak banka aleyhine hazırlanan iddianameyi açıklamıştı. İddianame, geçen yıl Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın hüküm giydiği suçlamaların benzerini içeriyor.
Harekatın yanısıra ‘[Fethullah] Gülen ile mücadele’ ve Barış Pınarı Harekatı’nın geldiği son noktayı görüşeceklerini söyleyen Erdoğan, cumartesi günü de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuşacağını belirtti.