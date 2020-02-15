Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan, Erdoğan’ın, Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib’de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. İlaveten deniz komşumuz Libya’nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanmıştır. İki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kalmışlardır.”

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