Erdoğan, Trump ile görüştü: İdlib’deki insanlık dramının önüne geçilmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ağırlık konusu İdlib’di.

Görüşmede Erdoğan’ın, ‘kahraman askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini’ hatırlatarak, ‘ülkemizin İdlib’de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit ettiği’ açıklandı.

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Görüşmede Erdoğan ve Trump’ın, ‘İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldığı’ da belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın ABD başkanı Donald Trump ile yapacağı telefon görüşmesinde Trump’tan fiilen Türkiye’nin NATO tarafından desteklenmesini isteyeceğini söylemişti.