Erdoğan: Trump, ‘Halkbank işi niye uzadı, talimat vereceğim’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine Halkbank’a ceza kesilmesi konusunda “Ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı? Döner dönmez talimat vereceğim” dediğini öne sürdü.

İran’a yönelik yaptırımların delinmesine aracılık ettiği (2012-2013) gerekçesiyle Halkbank’a ABD Hazine Bakanlığı tarafından ceza kesilmesi gündemde.

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Erdoğan, Paris ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’la konuyla ilgili yaptığı görüşmeyi anlatırken şunları söyledi: “Halkbank konusu ile ilgili olarak telefon görüşmemizden sonra Sayın Trump, 24 saat içinde hazine ve maliye bakanına talimatı verdi ve bakan da bizim Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Bey’i aradı. Bu konunun halliyle ilgili olarak neler yapılabileceği konusunu görüştüler. Fakat daha sonra farklı bir gelişme olunca, bunun üzerine arkadaşlar Sayın Pompeo ile görüşmeyi yaptı. Görüşmeyi Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey yaptı. Pompeo da konuyu takip etti. Washington’dan New York’a kaydırılması söz konusuydu. Ben söyleyince Trump, ‘Ben döner dönmez talimatı vereceğim; hazine ve maliye bakanıma bizzat konunun takibi için talimat vereceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı?’ dedi.”