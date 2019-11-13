Erdoğan-Trump görüşmesi: Türkiye karşıtı Senatör Graham da toplantıda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donal Trump arasında bu akşam Beyaz Saray’da gerçekleşecek görüşmelerde, Suriye’ye Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra Türkiye karşıtı pozisyona geçen Senatör Lindsey Graham’ın da toplantılara katılacağı bildirildi.

Lindsey Graham. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, Graham’ın yanı sıra Trump’ın heyetler arası görüşmeler sırasında bir grup ABD’li senatör ile de görüşeceğini belirtti. Günay, NTV yayınında da senatörlerin Beyaz saray’a davet edildiğini söyledi. Türkiye cumhurbaşkanı ile ABD başkanı arasındaki bir görüşmeye ilk kez ABD’li senatörlerin de katılması, ‘farklı bir durum’ olarak yorumlanıyor.

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Beyaz Saray bahçesi, hava tabiki soğuk değil. Sadece -1 derece. Yazacak çok şey var ama en sıcak olanı yeterli; Trump Türkiye toplantılarına katılması için Lindsey Graham’ı da çağırdı. pic.twitter.com/k4CiJYDXUg — Hüseyin Günay (@huseyingunayDC) November 13, 2019

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonundan dolayı Türkiye’ye karşı yaptırımlar içeren tasarıyı Senato’ya sunacağını açıklamıştı. Graham, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde kendisinin de ‘hatta olduğunu’ söyleyerek, Erdoğan’dan ‘Kobani’den uzak durma sözü aldığını’ öne sürmüştü.

Graham, Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim’de Türkiye’nin harekatını ‘felaket’ olarak nitelemiş, bu adımın sonunda ‘IŞİD’in yeniden canlanacağını’ belirterek, ‘Erdoğan’a ağır bedel ödetmek için Kongre’deki çabalara öncülük edeceğini’ söylemişti.

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Öte yandan Erdoğan-Trump görüşmesinde, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyonuyla Ankara’nın Rus S-400 hava savunma sistemini satınalması konularının öncelikli olarak ele alınmasının beklendiği bildiriliyor.

Amerika’nın Sesi’ne adını vermeden konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, Türkiye’nin S-400 sistemi satın almasının Trump’ın görüşmede öncelikli ele alacağı konu olduğunu kaydetti.