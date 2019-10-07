Erdoğan: Trump görüşmesi sonrasında ABD’nin çekilme olayı başlamış durumda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesinde havalimanında, bir gazetecinin yönelttiği soru üzerine, ABD Başkanı Donald Trump’la dün akşamki görüşmesinin ardından bu ülkenin askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, “Sayın Trump bu konudaki talimatını vermişti ama çekilme gecikti. Görüşme sonrasında ABD’nin bölgeden çekilme olayı başladı. Dün akşamki görüşmeden sonra konudaki bu görüşmeler devam edecek” dedi.

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Erdoğan, harekatın ne zaman başlayacağına ilişkin sorusunu yanıtlarken ise net bir tarih vermekten kaçınarak şunları söyledi: “Zira biliyorsunuz bu konudaki bir kararlılığımız var. ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ demiştik. Bölgedeki terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini daha fazla kabullenmemiz mümkün değil.”

Erdoğan, ABD’nin cezaevinde tuttuğu 10 bin IŞİD’linin sorumluğunun da Türkiye’ye yükleneceğine dair yorumlar anımsatılınca ise “Bu konuda farklı, abartılı sayılar var. Onlar, ‘Biz artık sorumluluk üstlenmek istemiyoruz’ diyorlar. Biz de onlar da düşünüyoruz nasıl derdest edelim diye” diyerek yanıt verdi.

Trump’la görüşmesi için tarih belirlen di mi sorusuna, “Büyük olasılıkla önümüzdeki ayın ilk yarısında olacak” yanıtını veren Erdoğan, görüşmede F-35 konusunun görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin soruya karşılık olarak, “Bu konu görüşmenin önemli maddelerinden biri olacak” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin ödemelerde bir aksama yapmadığını şimdiye kadar 1.4 milyar dolar ödediğinin altını çizdi.