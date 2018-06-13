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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan topu ortaya attı: Demirtaş’ın adaylığı yanlış, bir an önce düzeltilmeli

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın adaylığını yanlış bulduğunu belirterek, “Neymiş, hükümlü değil tutukluymuş. Bu hatanın bir an önce düzeltilmesi lazım” dedi.

Muhalefet liderleri, henüz hakkında mahkumiyet kararı bulunmayan Demirtaş’ın tüm adaylarla eşit koşullarda yarışabilmesi için serbest bırakılması yönünde çağrılar yapıyor.

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Trabzon’da konuşan Erdoğan şöyle dedi: “Ne demek ‘Cumhurbaşkanı adayı, bırak.’Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını yanlış buluyorum. Neymiş, hükümlü değil tutukluymuş. Bu hatanın bir an önce düzeltilmesi lazım. Tutukluluğun nedeni çok önemli.”

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