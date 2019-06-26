Erdoğan TOKİ ve Çevre Bakanlığı’nda çok sayıda yöneticiyi değiştirdi

Cumhurbaşkanı kararıyla Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) başkan yardımcılıklarına, Mustafa Levent Sungur ve Ömer Faruk Karabayır getirildi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Sungur ve Karabayır’ın atanmasına dair karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Diğer iki atama kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadrolarında görev değişikliği yapıldı. Kararlarla, bazı genel müdür, müdür yardımcısı ve il müdürleri görevden alınırken, bazı başkanlık, genel müdür, müdür yardımcısı, kurul üyelikleri ile il müdürlüklerine atamalar yapıldı.

Buna göre, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Mehmet Mustafa Satılmış, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Musa Can, Yüksek Fen Kurulu Başkanı Mehmet Şahkulubey, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Kanal, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Dağaşan, Ali Rıza Tanas ve Osman Öztürk, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Vargün, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ayyıldız, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Tuna Cebecioğlu, Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Yavuz, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Şeren, Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Metin İlhan, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Çiçek ve Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Osman Ulukaya görevlerinden alındı.