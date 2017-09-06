Erdoğan ‘tökezleme’ istemedi: Türkiye’nin kaderiyle AK Parti’nin kaderi bütünleşmiştir

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin kaderiyle genel başkanı olduğu AKP’nin kaderinin ‘bütünleştiğini’ savunarak, “Biz tökezlersek Türkiye’nin de tehlikeye düşeceğini Kasım-Haziran seçimleri arasında gördük” dedi.

Partisinin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, kendisine ‘görev yapacak’ kadroların gerektiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Hep söylediğim gibi Türkiye’nin kaderi ile AK Parti’nin kaderi bütünleşmiştir. Biz tökezlersek Türkiye’nin de tehlikeye düşeceğini Kasım-Haziran seçimleri arasında gördük. Bir tökezleme Türkiye’yi nereye götürüyordu.”

CHP’yi “Dili normal bir muhalefet dili değil. Adeta bir terör örgütü gibi” sözleriyle eleştiren Erdoğan, “Ülkemizi terör örgütleriyle aynı safta olduğu intibaını veren bu anlayışın insafına terk edemeyiz. Fakat bu demek değildir ki milletimiz bize mahkumdur. Asla. AK Parti 15 yıllık iktidarını milletimizin kendisine mecburiyetine değil ülkemizin tamamına yaptığı hizmetlere borçludur” diye konuştu.

‘Affedersiniz yolsuzluğa bulaşan mı var, kenara koyacağız’

Başta bakanlar olmak üzere ‘yürüyüşe ayak uyduramayan’ herkesin kenara koyulacağını belirten cumhurbaşkanı sözlerini şöyle bitirdi: “Ayak uyduramıyor mu, kenara koyacağız, affedersiniz yolsuzluğa bulaşan mı var, kenara koyacağız. Buralarda dikkatli olmamız gerekiyor. Yola çıkarken söylediğimiz gibi bunlar içimizden de olabilir. Candan da olabilir, yandan da olabilir. Bunları hemen kenara çekeceğiz, çünkü istikbal bizlerden çok şey bekliyor.”