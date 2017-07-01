Erdoğan ‘teşkilatını’ uyardı: Gereken dersleri çıkarmazsak 2019’da işimiz çok zor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin genel başkanı sıfatıyla katıldığı partinin il başkanları toplantısında teşkilatını uyardı: “Gereken dersleri çıkarmazsak 2019’da işimiz gerçekten çok zor.”

‘Muhabbetlerinden şüphe duymadığımız MHP’

Partinin genel merkezinde düzenlenen toplantı öncesi yaptığı konuşmada bir kez daha ‘Adalet Yürüyüşü’nü hedef alan cumhurbaşkanı şunları söyledi: “Şu anda, akılsız başın cezasını ayaklar çeker, misali kendini yollara vurup İstanbul’a giden CHP’nin başındaki zat, bizim için ‘Seçimden sonra Başbakan, yurt dışına kaçacak’ tezviratları yapıyordu. İşin doğrusu; çok partili hayatımızda siyasetin bu denli seviyesiz hale getirildiği, siyasetçilerin akıllarını ve ruhlarını bu denli kiraya verdiği pek az seçim gördük. Bugün FETÖ ihanet çetesine ve onların dümen suyuna girerek, ülkesine iftira atanları korumak için yolları arşınlayanları o dönemde de aynı çetenin ayakçılığını yapar görüyorum.”

‘FETÖ tetikçilerinin tutuşturdukları malzemeler ve tapeler üzerinden kendine ikbal devşirmeye çalışanlar’ın ‘debelenip durduğunu’ söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Özellikle ülkemize ve milletimize olan muhabbetlerinden şüphe duymadığımız MHP’nin kritik konularda gösterdiği onurlu ve sağduyulu duruşa baktığımızda CHP’nin ve aynı çizgideki çevrelerin konumunu çok daha açık bir biçimde görebiliyoruz. Meselenin muhalefet değil, siyaset değil; memleketin bekası meselesi olduğunu görerek, ülkesinin ve milletinin yanında yer alan herkese buradan bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.”

‘Gittiğiniz yol, Kandil’in, Pensilvanya’nın yoludur’

CHP’nin ‘millete karşı siyaset’ yapmaya başladığını savunan Erdoğan, yürüyüşün amacının ‘adalet’ olmadığı görüşünü yineledi: “Hem ‘FETÖ’nün hem PKK’nın önde gelen isimlerinin övgüyle bahsettiği bir genel başkanın yaptığı işlerin ülkemizin ve milletimizin yararına olmadığını anlamak için başka bir ölçüye gerek yoktur. Terör örgütleri OHAL’den rahatsızsa ve siz de uygulama gayesini bile bile buna karşı çıkıyorsanız gittiğiniz yol, Kandil’in, Pensilvanya’nın yoludur. Uluslararası kuruluşların ve mahkemelerin dahi eleştirmediği tarzda terör davalarına saldırıyorsanız Türk adaletini itham ediyorsanız yaptığınız iş, bu ülkenin hayrına asla değildir. Terör örgütlerine karşı yapmayı aklınızdan geçirmediğiniz yürüyüşü teröristleri ve onlara destek verenleri savunmak için başlatıyorsanız kimseyi amacınızın ‘adalet’ olduğuna inandıramazsınız.”

Parti teşkilatından 15 Temmuz’u anma etkinliklerine sahip çıkmalarını ve yoğun katılım göstermelerini isteyen cumhurbaşkanı, “Başarılı teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımız elbette görevlerine devam edecekler; ama genel olarak teşkilatlarımızda kapsamlı bir değişimin şart olduğunu sanıyorum, sizler de kabul edeceksiniz” diye konuştu.

‘Çok net bazı mesajlar verildi’

Çalışma arkadaşlarını uyaran Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi: “16 Nisan halk oylamasıyla birlikte başarı ölçüsü değişti. Artık yüzde 49,9 oy bile alsanız başarılı olamıyorsunuz. Netice almak için mutlaka yüzde 50 artı 1; buna ulaşmak zorundayız. Cumhurbaşkanlığında rahat icraat yapabilmek için Meclis’te de güçlü bir çoğunluğa sahip olmak şarttır. Bu bakımdan 2019 seçimleri, bizim için kritik öneme sahiptir. 30 Mart 2014, 10 Ağustos 2014, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015, 15 Temmuz darbesi sonrasındaki gelişmeler ve 16 Nisan 2017 halk oylaması bize çok net bazı mesajlar vermiştir. Birlikte yaşadığımız bu seçimlerden gereken dersleri çıkarmazsak 2019’da işimiz gerçekten çok zor demektir. Şu anda değişim zilleri tüm gücüyle çalıyor. Bize düşen görev, bu çağrıya kulak vermek ve gereğini de yerine getirmektir.”