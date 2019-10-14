Erdoğan: Terörle mücadelede Suriye’deki kadar tutarsızlığa maruz kalmadık

Türkiye’nin terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda ve tutarsızlığa maruz kalmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Müttefiklerimizin ve dost bildiğimiz ülkelerin türlü ayak oyunlarına şahit olduk” diyerek Avrupa Birliği (AB) ve Arap Ligi ülkelerine yüklendi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de katıldığı ‘Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması’nda konuştu.

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Erdoğan, Suriye’yi Arap Ligi’nden çıkaranların tekrar Suriye’yi buraya dahil etmeye çalıştıklarını vurguladı: “3 milyon 650 bin Arap topraklarımızda misafir. Neden görmüyorsunuz? Suriye’yi Arap Ligi’nden çıkaranlar, bu operasyon sebebiyle yeniden Suriye’yi Arap Ligi’ne alma adımını atıyorlar. Bu ne menem iştir?”

‘Karar alsanız ne yazar, almasanız ne yazar?’

Türkiye’nin NATO üyesi bir ülke olduğunun altını çizen Erdoğan, AB ülkelerini ‘terör örgülerini NATO üyesi Türkiye’ye karşı savunmakla’ suçladı.

AB’nin kınama ve yaptırım uygulamaya dair görüşme ve kararlarını eleştiren Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Arap kardeşlerimiz Suriye’den varil bombalarından kaçtı. Şu anda onlara biz bakıyoruz, bir kardeşlik görevi olarak bunu yapıyoruz. Peki bir kuruş destek mi verdiniz, bunun için? Elinizi mi uzattınız? Yok. Şimdi kalkmışsınız Türkiye’yle ilgili ileri geri kendinize göre bazı kararlar alıyorsunuz. Alsanız ne yazar, almasanız ne yazar?”

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Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nda Kürtlerin hedef alındığına dair iddiaların ‘iftira ve bühtan‘ olduğunu belirterek “Bizim işimiz teröristlerledir” dedi.

‘Hala ‘PKK değil’ diyorlar’

HDP’nin harekata yönelik tutumunu sert dille eleştiren Erdoğan şöyle konuştu: “Bunlar hala ‘PKK değil’ gibi ifadeler kullanıyorlar. Ya siz bizi ne zannediyorsunuz? Bütün gerçekleri biz istihbarat örgütlerimizle her şeyiyle tepeden tırnağa gayet iyi biliyoruz. Ama siz inadına bunu yapıyorsunuz. Niye güçlenen bir Türkiye karşısında böyle bir adım atıyorsunuz? İşte onun için biz bu attığımız adımdan vazgeçmeyeceğiz, ne derseniz deyin.”



