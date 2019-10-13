Erdoğan: Teröristle masaya oturmak söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ‘teröristlerle masaya oturması’nın söz konusu olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Twitter/@tcbestepe

İstanbul’daki çalışma ofisinde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, harekatta en büyük desteğin Suriye Kürtlerinden alındığını ifade etti.

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Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceklerini aktaran cumhurbaşkanı, “Suriye’de niye varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor” dedi.

Erdoğan, harekatta Kürtlerin değil, teröristlerin hedef alındığının açıkça ortada olduğunu belirterek “Operasyonumuzun Kürtleri hedef alması gibi bir durum asla söz konusu değildir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuğa talip olanlar var, bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır, anlamak mümkün değildir. Ne zamandan beri bir devletin terör örgütüyle masaya oturduğunu gördünüz? Bizim teröriste bakışımızla insana bakışımız farklıdır. Kaldı ki biz ırkçı değiliz. Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi Allah göstermesin kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir.”

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‘Öncelik, müttefiklerle çözmek’

Erdoğan, toplantıdan önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüklerini belirterek “Önceliğimiz bu meseleyi bölgede bulunan müttefiklerimizle birlikte gerçekleştirmek, onlarla birlikte bunu çözmekten yana oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı, önemli olanın en az kayıpla, en az acıyla süreci tamamlamak olduğunu dile getirdi.

‘TIR’lar gelen yardımları kullanıyorlar’

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onların Patriot’u varsa bizim de ‘Siper’imiz olacak. Kendi göbeğimizi kesiyoruz. Kesmeye devam edeceğiz. Bizim teröriste bakışımızla insana bakışımız ayrıdır. ABD terör örgütüne 30 bin TIR yardım gönderdi. Bunları bize karşı kullanıyorlar.”