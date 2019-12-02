Erdoğan, termik santrale filtreyi erteleyen yasayı veto etti

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, termik santralların filtresiz çalışmasına olanak sağlayan yasanın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından veto edildiğini açıkladı.

Birgün’ün haberine göre Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi doğru bulmamış ve veto etmiştir” dedi.

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Meclis’te 21 Kasım’da kabul edilen torba yasanın 50’nci maddesine göre havayı kirleten 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğu iki buçuk yıl ertelenmişti. Yasa teklifine AKP’den 203, MHP’den 14 vekil ‘Kabul’, CHP’den 25, İYİ Parti’den yedi, HDP’den de dört vekil ‘Ret’ oyu vermişti. Toplam ‘Kabul’ oyu 217, ‘Ret’ oyu ise 36 olmuştu.

Düzenleme Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayını bekliyordu.

‘Adil Öksüz’ün yerinin devlet bilgisi olarak paylaşılması doğru olmaz’

Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Adil Öksüz’ün yerini biliyoruz” açıklaması ile ilgili, Öksüz’ün nerede olduğuna ilişkin bir soruya da “Bir devlet bilgisi olarak paylaşılması doğru olmaz” dedi.

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Reuters’in haberine göre ise Çelik, MYK sonrası yaptığı açıklamada öne çıkan başlıklar şunlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleme tasarısını veto etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra’daki NATO toplantısında ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri ile görüşecek.

Doğu Akdeniz’de Türkiye artık yeni bir aşamaya geçti; ne kendisinin, ne de KKTC’nin haklarını korumakta herhangi bir taviz göstermeyecek.

Libya ile yapılan anlaşma uluslararası hukuka uygundur, Güney Kıbrıs ve Mısır’ın itirazlarının hiçbir anlamı yok.

NATO müttefiklerinin DEAŞ ile mücadele adı altında YPG’ye destek vermesi yanlış.

Çifte standardın başını çeken liderlerin başında Macron geliyor, Barış Pınarı’na karşı en çok görüş beyan eden, terör örgütü liderlerini en çok ağırlayan Macron oldu.

Macron Türkiye’ye karşı aşırı ifadeler kullandı, Barış Pınarı harekatının bu şekilde eleştirilmesini asla dostça bulmayız.

CHP’li belediyelere kamu bankalarınca kredi verilmiyor iddiaları kolay bir argüman, bankalar değerlendirip ona göre karşılık veriyordur; bizim belediyelerimizin de taleplerinin bazıları yerine gelmiyor.

Güncellenecek…