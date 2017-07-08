Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ülke güvenliğini tehdit eden oluşumlara karşı ‘meşru müdafaa’ hakkını kullanmakta tereddüt etmeyeceğini söyledi.

‘Terör adacıkları oluşturulmasına tepkisiz kalmayacağız’

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirve kapsamında gündeme gelen terörle mücadele eyleme planına Türkiye’nin de destek vereceğini dile getiren Erdoğan, sözü Suriye’nin kuzeyine getirdi: “Türkiye olarak şu gerçeğin bilinmesini istiyoruz. Sınırlarımızın hemen yanı başında terör örgütlerinin desteklenmesi, silahlandırılması, bölgede terör adacıkları oluşturulmasına kesinlikle sessiz ve tepkisiz kalmayacağız. Ülke güvenliğimiz tehdit eden oluşumlara karşı meşru müdafaa hakkımız kullanmakta tereddüt göstermeyeceğiz.”