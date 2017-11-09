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Erdoğan ‘TEOG sonrası’na baktı: Dershane ve etüt merkezleri canlanmayacak

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, milletvekillerinden TEOG sonrası getirilen yeni sistemin iyi anlatılmasını istedi ve ekledi: “Dershaneler ve etüt merkezlerin de canlandırılmasına izin verilmeyecek.”

Fotoğraf: DHA

Habertürk’ten Çimen Çetin’in aktardığına göre partinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelen Erdoğan, TEOG sonrası yeni sistem ve cam filmi konusunda talimatlar verdi.

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Cam filmi konusunda yasağın yanlış olduğunu ve mağduriyet yaratılmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, içişleri ve maliye bakanlıklarına talimat verdi.

‘Yeni sistemi iyi anlatın’

TEOG’un kaldırılmasının ardından getirilen yeni getirilen sistemin tüm kesimlere iyi anlatılmasını isteyen cumhurbaşkanı, dershanelerin ve etüt merkezlerinin de canlandırılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan’ın evinde özel ders alanlar konusunda ise yapılacak bir şeyin olmadığını söylediği belirtildi.

‘İstifa edenleri dışlamayalım’

Milletvekillerinin ‘FETÖ mağduriyetleri’ konusunda çok eleştirildiklerine yönelik ifadelerine Erdoğan, “Acırsak acınacak hale geliriz” yanıtını verdi.

Erdoğan, istifa eden belediye başkanlarıyla ilgili ise “İstifa edenleri dışlayacak hareketlerden kaçınılsın” dedi.

‘Ankara’daki AKM için dört proje var’

Ankara’daki AKM’nin de yenileceğini söyleyen Erdoğan, “Atatürk Kültür Merkezi için şu an dört proje var” dedi.

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