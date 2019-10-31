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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Tel Abyad ile Resulayn arasında ‘mülteci şehri’ kuracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Altıncı Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, “Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında bir mülteci şehri kuracağız” dedi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan yerler, şöyle:

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  • Her arayan bulamaz ama bulanlar sadece arayanlardır. Bu söz en çok bilimsel çalışmalar için geçerlidir. Bizlere düşen en doğruyu en güzeli aramak ve insanlığınn hizmetine sunmaktır.
  • Bugün Türkiye Sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir.
  • Tüm dünyada örnek alınan bir sağlık reformunu kısa sürede hayata geçirdik.
  • Sağlık çalışanlarının sayısını 1 milyon 24 bine ulaştırdık.
  • Bugün birçok ülkeden gelen heyetler sağlık sistemimizi inceleyip kendi ülkelerine uyarlamaya çalışıyor. Obama da yapmaya çalıştı ama yapamadı.
  • İlaç, aşı ve cihaz üretimimizin tüm aşamalarını yerli hale getirmekte kararlıyız.
  • Yerlileşmeye gizli bir direniş var. Yapılan tüm engellemeleri daha yakından takip altına alacağız.
  • Suriye gibi büyük yıkımlara uğrayan ülkelerde yaşan süresi 74’den 60’lara geriledi.
  • Silahlanmaya harcanan paranın sadece bir kısmıyla dünyada ne aç ne de temiz su sıkıntısı kalmayacağına dikkat çekerim.
  • Biz hastalarımıza ilaçları ücretsiz veriyoruz, dünyada bu hizmeti verebilen başka bir ülke yok
  • Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında bir mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız.

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