Erdoğan: Tel Abyad ile Resulayn arasında ‘mülteci şehri’ kuracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Altıncı Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda yaptığı konuşmada, “Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında bir mülteci şehri kuracağız” dedi.
Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan yerler, şöyle:
- Her arayan bulamaz ama bulanlar sadece arayanlardır. Bu söz en çok bilimsel çalışmalar için geçerlidir. Bizlere düşen en doğruyu en güzeli aramak ve insanlığınn hizmetine sunmaktır.
- Bugün Türkiye Sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir.
- Tüm dünyada örnek alınan bir sağlık reformunu kısa sürede hayata geçirdik.
- Sağlık çalışanlarının sayısını 1 milyon 24 bine ulaştırdık.
- Bugün birçok ülkeden gelen heyetler sağlık sistemimizi inceleyip kendi ülkelerine uyarlamaya çalışıyor. Obama da yapmaya çalıştı ama yapamadı.
- İlaç, aşı ve cihaz üretimimizin tüm aşamalarını yerli hale getirmekte kararlıyız.
- Yerlileşmeye gizli bir direniş var. Yapılan tüm engellemeleri daha yakından takip altına alacağız.
- Suriye gibi büyük yıkımlara uğrayan ülkelerde yaşan süresi 74’den 60’lara geriledi.
- Silahlanmaya harcanan paranın sadece bir kısmıyla dünyada ne aç ne de temiz su sıkıntısı kalmayacağına dikkat çekerim.
- Biz hastalarımıza ilaçları ücretsiz veriyoruz, dünyada bu hizmeti verebilen başka bir ülke yok
- Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında bir mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız.