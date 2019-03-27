Erdoğan tekrarladı: Ayasofya’yı aslına rücü ettiririz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayasofya’ya seçimden sonra cami statüsünün verileceği yönündeki söylemini daha net bir vurguyla tekrarladı.

İstanbul’daki Trabzonlular buluşmasında konuşan Erdoğan, yakın zamanda katıldığı bir televizyon programında Ayasofya ile ilgili ücretsiz giriş konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu anımsatarak, şöyle dedi:

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“Dedilerki Ayasofya ile ilgili olarak, hala ücretli olarak mı girilecek?’ Ben de kendilerine dedim ki… Hayır Ayasofya’ya girişi ücretsiz hale getirebiliriz. Ve sadece ücretsiz hale getirmek değil. Seç imlerden sonra Ayasofya’yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya’yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya’yı cami ismiyle müsemma hale getiririz. Şimdi, Trump Kudüs’ü kalkıyor başkent ilan ediyor. Öyle mi? Golan Tepeleri’ni işgalci İsrail’e çekiyor öyle mi? Siz de Türkiye’den bir cevap alacaksınız tabii… Alacaksınız. Biz şu anda her şeyden önce İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanı olarak bunlara bir cevap vermemiz gerekmiyor mu? Biz de şimdi mesuliyetimizin gereği olan bu cevabı verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Onun için 31 Mart bir beka meselesidir. Bunu böyle biliniz. Onun için çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir buralar bizim için büyük önem arz ediyor.”