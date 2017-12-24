Erdoğan ‘tek tip’i açtı: Yalnız duruşmada, bayanların giyim şekli farklı olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘tek tip kıyafet’in sadece duruşmalarda giyileceğini, kadınların farklı giydirileceğini açıkladı.

Bugün yayınlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle darbe girişimi sonrası tutuklu ve mahkumlar için gündeme gelen ‘tek tip giysi’ uygulaması yasalaşmıştı.

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KHK’ya göre, ‘anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar’ nedeniyle hükümlü ve tutuklular, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.

Erdoğan, Sudan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda konuştu.

‘Bayanların giyim şekli çok daha farklı’

Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle başladı: “Burada zannediyorum şöyle bir şey anlaşılıyor: ‘Cezaevine girdiği andan itibaren tek tip elbise’. Öyle bir şey yok. Bu sadece duruşmalara gelirken bu insanlar tek tip elbiselerle gelecek. Öyle kravatlı, çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler. Tek tip elbiseyi giyecek, öyle duruşmaya gelecekler. Bunların içinde tulum giyecek olanlar var. Bayanların giyim şekli çok daha farklı olarak değerlendirilecek. Bunun çalışmasını Adalet Bakanlığı yapacak. Bu aslında mağdurların ve mazlumların da bir talebidir.”

‘Guantanamo örneği’

Aynı uygulamanın ABD’de uygulandığını aktaran Erdoğan, ‘Guantanamo örneği’ verdi: “Son meşhur duruşmada bırakın tek tip elbise giymeyi ayaklarına zincir vurarak mahkemeye getirmişlerdir. Türkiye böyle bir uygulama yapmıyor. Sadece eline kelepçe vuruyor, duruşma salonuna kadar getiriyor, orada kelepçeyi de alıyorlar.”