Erdoğan ‘tek tip kıyafet’i anlattı: Darbeciler tulum giyecek, teröristler ceket pantolon

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir süredir gündemde olan ‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafet uygulamasının detayını anlattı: “Darbeciler tulum giyecek; diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek.”

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘darbe girişimi anması’nda yaptığı konuşmada “Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo’da olduğu gibi bunları da tek tip elbiseyle çıkaralım. Tek tip elbise” demişti.

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Çalışmalar kısa bir süre önce başlamış, kıyafetlerin renginin badem kurusu olacağı açıklanmıştı.

‘Bundan sonra şovlarını da öyle yapacaklar’

Erdoğan, Malatya’da katıldığı toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı şöyle dedi: “Bu tek tip elbise, renk olarak badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Biri tulum olacak. Bir de ceket pantolon olacak. Darbeciler, tulum giyecek; diğerleri de yani teröristler ceket, pantolon giyecek. Bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar, bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak. Bundan sonra şovlarını da öyle yapacaklar.”

‘FETÖ sanıkları’nın suçlamaları reddettiğini belirten Erdoğan, bunun bir ‘taktik’ olduğunu savundu.

‘Artık mızrak çuvala sığmaz’

Erdoğan sözlerini şöyle bitirdi: “Artık mızrak çuvala sığmaz. Bunların ihaneti, ellerine bulaşan kan, yüzlerine bulaşan kara leke açıkça ortadadır. Mahkemeler, bu hakikatlere göre kararlarını vereceklerdir. Şimdi duruşmalarda soytarılık yapıyorlar. Yaptıkları ihanetin, işledikleri cinayetin karşılığı olan cezaları alıp, hapishanelerde tutuklu değil; hükümlü olarak gittiklerinde gerçeğin soğuk yüzüyle tanışacaklar. Gittikleri yerde artık pişmanlık da fayda etmeyecek.”