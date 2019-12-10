Erdoğan: Tek rehberim sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Bilkent Üniversitesi’nde katıldığı etkinlikte, “Tek rehberimiz sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed” dedi.

Türkiye’yi insan hakları başlığı eleştirenlerin tarihinde her türlü lekenin mecvut olduğunu savunan Erdoğan, “Geçmişte ve bugünde böyle br ayıbımız yoktur. Dünyanın neresinde bir mazlum mağdur olsa Suriye’den Mısır’a yanında olduk” diye konuştu.

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Cumhuriyetin kuruluşunda Gazi

Gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu programda, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Erdoğan’a geçmişte ve bugünde beğendiği liderler soruldu. Erdoğan şunları söyledi: “Her şeyden önce bizim için rehber diye baktığımızda geçmişten bugüne dediğimizde tek, tek rehberimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’dır. Adaletiyle önce çıkan 40’ncı Müslüman Hz. Ömer, Osmanlı Selçuklu’da önemli liderler var. Cumhuriyetin kuruluşunda Gazi var.”

Bazı liderlerin gizli ajandaları olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Avrupa’da, ciddi manada lider krizi var. ‘Şu örnektir’ diyebilecek cesareti bulamıyorum. Ancak, başbakanlığımın ilk döneminde beğendiğim lider Almanya’nın eski şansölyesi Schröder’di. Sosyal demokrat bir lider olarak attığı adımları Şansölye Merkel kullanmıştır.“

Üzerinde spekülasyonlar olmasına rağmen İtalya’nın eski başbakanı Silvio Berlusconi’nin önemli bir isim olduğunu belirten Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın gizli ajandası olmayan, net konuşan bir lider olarak beğendiğini söyledi. Erdoğan’ın beğendiği bir diğer lider ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

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‘Nobel ideolojik olarak kendisini tüketmiş bir kurum’

Cumhurbaşkanı, Avusturyalı yazar Peter Handke’ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesiyle ilgili soruya, “Nobel bizim için ideolojik olarak kendisini tüketmiş bir kurum. Zalime ödül vermekle suça ortak olmuştur. Kalkıp Türkiye’den teröriste ödül vermişti” yanıtını verdi.

Prof. Aziz Sancar’ın aldığı ödülün hak edilmiş olduğunun altını çizen Erdoğan, “Size bir gün Nobel Barış Ödülü verilse tavrınız ne olur” sorusu üzerine ise “Almam” dedi.

Talep gelirse Libya’ya asker yollayabiliriz

Erdoğan, Akdeniz konusunda anlaşma yapılan Libya’yla ilgili bir soruya yanıt verirken, talep edildiği takdirde bu ülkeye asker gönderebileceklerini ifade etti.

‘KYK borçları gündemimizde; öğrencilerin lehine adım atacağız’

Erdoğan, öğrencilerin gündemindeki en büyük sorunlardan biri olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarıyla ilgili soruya, “Gündemimizde; öğrencilerin lehine bir adım atacağız” karşılığını verdi.