Erdoğan, Tatar böreğinden söz etmediği iddiasında: Görüntüler tersini söylüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim vaadi olan ‘millet kıraathaneleri‘nde Tatar böreği yapmaktan bahsetmediğini öne sürdü. Ancak görüntülü sesli kayıtlar Erdoğan’ı yalanlıyor.

Erdoğan 12 Haziran’da Eskişehir’de yaptığı konuşmada kek ve çayın bedava oyacağı ‘millet kraathaneleri’ projesini anlatırken “Kıraathane dedim, kıraathane için ‘Kumarhane’ dedi. Kıraathane okuma evidir. Gençlerimizi malum yanlışlıkların olduğu internet kafelerden kurtaralım istiyoruz. Bunların böyle bir dertleri var mı? Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Eskişehir’e de yakışır mı? Buralarda çay, kahve var. Kek var, hatta çorba da var. Ama burada tatar böreği de yapabiliriz. Bir köşesinde de onu yapabiliriz” demişti.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Tunceli’de dün yaptığı konuşmada bu vaat için “Çayla kek vardı, sonra kekin yanına çorba ilave etti, sonra Eskişehir’e gitti Tatar böreği ilave etti. Arnavut ciğeri, İzmir köfte… Menü zenginleşiyor. Gündüz keki verdin bedavadan, akşam yemek ne olacak?” ifadelerini kullandı. İnce Tokat’ta da halka “Düştüğü noktaya bakın. Baktı çok ucuz oluyor yanına çorba ilave etti, Tatar böreği ilave etti. Yakında buraya gelirse, Tokat Kebabı da ilave eder merak etmeyin” diye seslendi.

Erdoğan ise Yenikapı’da akşamüstü yaptığı mitingde “İnce Arnavut ciğerinden, Tatar böreğinden bahsediyor, ben bunlardan hiçbir yerde bahsetmedim. Yalan söyleme. Maalesef, meğerse bunların vizyonu kek kadar kek…” diye konuştu.

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Ancak arşivlerdeki Eskişehir mitingi kayıtları Erdoğan’ın doğru söylemediğini gösteriyor. İşte o görüntü: