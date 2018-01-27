Erdoğan ‘tarihi dosyalar’ hazırlatıyor: Lozan dahil kim nerede neyi vermiş anlatacağım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “CHP adaların faturasını AK Parti’ye kesiyor, tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım” dedi.

Partisinin Kocaeli gençlik kolları il kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Biliyorsunuz uluslararası camiaya eğer kendinizi anlatmazsınız, meydanda kazanırsınız, masada kaybedersiniz” diyerek Lozan Antlaşması’nı hatırlattı.

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“Lozan’da öyle olmadı mı” diye sorarak devam eden Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu’na sorsan Lozan’da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Parti2ye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi. Tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve Lozan’da dahil olmak üzere bunların önüne, milletin önüne bu belgelerle anlatacağız. Görecekler kim nerede neyi vermiş. Öyle yalanlarla, dolanlarla bu milleti aldatamazsınız.”