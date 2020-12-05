Erdoğan: Tank-palet fabrikasının değeri 20 milyar değil 250 milyon dolar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siyasetin gündeminden düşmeyen Arifiye’deki tank-palet fabrikasının değerinin 20 milyar değil 250 milyon dolar olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslimi ve tasarım merkezinin açılışı nedeniyle Eskişehir’de düzenlenen törene video konferans yöntemiyle katıldı.

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Erdoğan’ın gündeminde, ‘fabrikanın Katarlılara peşkeş çekildiğini’ ve fabrikanın değerinin 20 milyar dolar olduğunu söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

“Birileri Arifiye’deki tank plaet fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz buna izin vermeyeceğiz” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Bu fabrkaya 20 milyar dolarlık diyen kişi ömründe fabrika görmemiştir ya da 20 milyar doların ne olduğunu bilmiyordur. Ayrıca yapılan şey bir satış değil, işletme devridir. Bir Türk şirketi olan BMC’ye 25 yıllığına işletme devri yapılmıştır. Katarlı yatırımcıya devredilmesi sözkonusu değildir. BMC pek çok şirket gibi Katarlı yatırımcıyla da ortaklık kurmaktadır. Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla İngilizlerle Almanlarla diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır.

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Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hisse devrinde düzenlenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları meneşine göre sınıflandırma düşmanlığı burada da kendini göstermiştir. Fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Bakım ve onarım çalışmaları devam edecektir. Personelin özlük haklarında bir kesinti olmadı. “

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

*Silah Kuvvetleri ve kahraman askerlerimize yönelik saldırıların ndenini gayet iyi biliyoruz.

*Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ’cülerden alınan TSK’nın vatan içi ve dışındaki başarılarından rahatsızlık duyanları milletimize havale ediyoruz.

*Hayatlarında fabrika, üretim, proje nedir, ülke ve millet için çalışmak nedir, Özelleştirme nedir, işletme devri nedir bilmeyenlerinin bühtanlarının Türkiye’nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz.

CHP’li eski bakan Koçak’a gönderme

*Kamil Öçman’ın başında olduğu ekip tarafından projelendirilen motor tamamen yerli olarak Ankara’da üretildi. 1946 İzmir Fuarı’nda protitipi sergilendi. Devrin tek parti CHP’sinin Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak “Siz burada nasıl motor yaparsınız. Derhal bu fabrikayı kapatın” diyerek çeker gider. Türkiye’nin ilk dizel motor serüveni böyle acı bir şekillde sona ermiştir.

*Türkiye’yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Turboşaft motoruyla açılan yoldan diğer savunma sanayi araçlarının motorlarının tamamı yapılana kadar ilerlemeyi sürdüreceğiz.

*Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir.