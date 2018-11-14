Erdoğan ‘Talimat verecek’ demişti: Yetkiliye göre Trump’ın Halkbank davasına etkisi yok

ABD’li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ın sürmekte olan Halkbank soruşturmasında savcılara etki etmesinin mümkün olmadığını söylerken Hazine Bakanlığı’nın yürüttüğü diğer soruşturmaya müdahil olabileceğini ima etti.

İran’a yönelik yaptırımların delinmesine aracılık ettiği (2012-2013) gerekçesiyle Halkbank’a ABD Hazine Bakanlığı tarafından ceza kesilmesi gündemde.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trump’ın kendisine Halkbank’a ceza kesilmesi konusunda “Ben bu işin bittiğini zannediyorum. Niye bu kadar uzadı? Döner dönmez talimat vereceğim” dediğini öne sürmüştü.

AA’ya konuşan ABD’li yetkili, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yürütülen bir soruşturmanın devam ettiğini, İran’a yönelik ABD yaptırımlarının ihlal edilip edilmediğinin incelediğini belirtti.

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Bu soruşturmada sonuca varılmadığını belirten yetkili, “Bir sonuca varılırsa Hazine Bakanlığı karşılık verilmesini tavsiye edecektir. Ancak bu henüz devam eden bir soruşturma” diye konuştu.

‘Tamamen iki ayrı olay’

Bunun dışında Halkbank’a karşı dava açılma ihtimali bulunduğunu belirten yetkili, şunları söyledi: “Bunu savcılar ve yargıçlar değerlendirecek. Halkbank’a karşı bir dava olabileceğine yönelik bazı spekülasyonlar var. Ama şu ana kadar açılan bir dava bulunmuyor. Bundan sonra ne olacağını söylemek zor. Bir dava açılıp açılmayacağına bağımsız yargının yetkilileri karar verecek. Hazine Bakanlığı da soruşturmasında bir sonuca varacak. Bunlar tamamen iki ayrı olay. Bu konular zaman alıyor. Burada anormal bir durum bulunmuyor.”

Trump soruşturmaya müdahil olabilir mi?

Amerikalı yetkili, eski Halkbank yetkilisi Hakan Atilla hakkındaki davanın Halkbank ile ilgili olmadığını, Atilla’nın ABD yasalarını ihlal edip etmediğine yönelik olduğunu söyledi.

Trump’ın savcıların açtığı davalara etki etmesinin mümkün olmadığını belirten yetkili, “Bizim sistemimizde federal mahkemenin ne yapacağına yönetimin etkisi yoktur” diye konuştu.

“ABD başkanı, Hazine Bakanlığı’nın soruşturmasına müdahil olabilir mi” sorusuna ise yetkili, “OFAC meselesi Hazine Bakanlığı’nın bir faaliyetidir. Hazine Bakanlığı da yönetimin bir parçasıdır. Başkan da yönetimin başıdır” diye yanıt verdi.