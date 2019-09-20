‘Erdoğan talimat verdi’ iddiası: Özel araçlarda da sigara yasaklanabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel araçlarda da sigara içilmesinin yasaklanması talimatını verdiği öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre önceki gün AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapıldı. Toplantıda güncel siyasi konuların yanı sıra sigara yasakları da gündem geldi.

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Cumhurbaşkanının toplantıda “Fahrettin Altun’la bir programa giderken trafikte bir araba gördüm. İçinde çocuklar vardı ve babaları şoför koltuğunda sigara içiyordu. Böyle şey olmaz. Niye bunlara ceza verilmiyor? Özel araçlarda da sigara tümüyle yasaklanmalı” dediği belirtildi.

Erdoğan’ın bu sözlerin ardından özel araçlarda sigara içenlere ceza verilmesi için düzenleme yapılması talimatı verdiği bildirildi.