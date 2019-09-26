Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Suudi petrol tesisine saldırıda İran’ı suçlamayı doğru bulmuyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan’daki petrol rafinerilerine yapılan saldırı nedeniyle İran’ı suçlamayı doğru bulmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan ABD’de Fox News kanalına yaptığı açıklamada, “Sizce İran, Suudi Arabistan’daki petrol rafinerilerine saldırının sorumlusu mu” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Reklam

“Burada İran’ı suçlamayı doğru bulmuyorum. Çok açık, net. Burada her şeyin özellikle Yemen bölgesinden bu tür bir taarruzun olduğu çok açık net, herkes tarafından söyleniyor. Burada İran’a açık, net fatura kesmeyi doğru bulmuyorum çünkü belgeler, bu noktadaki deliller bunu tevsik etmiyor.”

Bugüne kadar ABD, Avrupa ve Suudi Arabistan 14 Eylül’de iki Suudi petrol tesisine düzenlenen ve Suudi Arabistan petrol üretimini yarıya indiren saldırıları için İran’ı suçladı. İran ise bu saldırıların arkasında olduğunu reddediyor.

ABD, Aramco saldırılarının ardından Suudi Arabistan’a asker gönderecek

Trump’tan İran Merkez Bankası’na en üst düzeyde yaptırım kararı

ABD: Suudi petrol tesisine saldırı ‘savaş sebebi’

ABD: Suudi petrol tesislerine İran’dan İHA ve füzeyle saldırıldı

Trump: Suudi petrol tesisine saldırının arkasında İran var gibi gözüküyor

Husiler: Aramco tesislerine ‘her an’ tekrar saldırabiliriz

Suudi tesislerine saldırının ardından Brent yüzde 19, Batı Teksas yüzde 15 yükseldi

Suudilere saldırıda ABD İran’ı suçladı, İran ‘Savaşa hazırız’ dedi

Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’nun rafinerilerine saldırı

Husilerin Suudi Arabistan saldırısı, petrol üretimini vurdu

SON HABERLER

Rapor: Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 10 kat hızlı yükselecek

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan rapor deniz seviyesinin hızla yükseldiğine dikkat çekti ve “Emisyonlar azaltılmazsa okyanuslar 2100 yılı itibarıyla geçen yüzyıla göre 10 kat hızlı yükselecek” uyarısı yaptı.

Başka şehirlere zaman yolculuğu

Remzi Gökdağ’ın ‘Başka Şehirler’ adlı gezi/anı/tarih türündeki kitabında aradığınız, özlediğiniz çok şey var. Zamanın daha yavaş aktığı geçmişe giderken siz de yavaşlıyorsunuz. Buna bir de Gökdağ’ın telaşsız dili eklenince iyice rahatlıyorsunuz.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...