Erdoğan: Suudi petrol tesisine saldırıda İran’ı suçlamayı doğru bulmuyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan’daki petrol rafinerilerine yapılan saldırı nedeniyle İran’ı suçlamayı doğru bulmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan ABD’de Fox News kanalına yaptığı açıklamada, “Sizce İran, Suudi Arabistan’daki petrol rafinerilerine saldırının sorumlusu mu” sorusuna şöyle yanıt verdi:

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“Burada İran’ı suçlamayı doğru bulmuyorum. Çok açık, net. Burada her şeyin özellikle Yemen bölgesinden bu tür bir taarruzun olduğu çok açık net, herkes tarafından söyleniyor. Burada İran’a açık, net fatura kesmeyi doğru bulmuyorum çünkü belgeler, bu noktadaki deliller bunu tevsik etmiyor.”

Bugüne kadar ABD, Avrupa ve Suudi Arabistan 14 Eylül’de iki Suudi petrol tesisine düzenlenen ve Suudi Arabistan petrol üretimini yarıya indiren saldırıları için İran’ı suçladı. İran ise bu saldırıların arkasında olduğunu reddediyor.