Erdoğan: Suriye’den tehditler sürüyor; gerekirse harekete geçeriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hatay’da büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirterek Suriye’den Türkiye’ye yönelik tehditlerin sürdüğünü söyledi. Erdoğan, “İhtiyaç duyduğumuz her an harekete geçeriz” dedi.

Lideri olduğu AKP’nin Meclis’teki grup toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi:

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“Hatay’da güvenlik güçleri sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildi. Suriye’ye yönelik operasyonların ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdi. Suriye’den ülkemize yönelik tehditler sürüyor. İhtiyaç duyduğumuz her an harekete geçeriz. Hatay’daki olay en son örneğidir. Türkiye’nin gücü gerekiyorsa Suriye’yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir. Teröristler sınırdan uzaklaşmazsa harekete geçeriz.”

Erdoğan’ın gündeminde Avrupa’daki İslalmofobi tartışmaları ve Franszı hiciv dergisi Charlie Hebdo da vardı. Erdoğan şunları söyledi: “Peygamberimizi ahlak dışı şekilde hedef alan derginin şimmdi de şahsımı hedef aldığını duydum. Bakmak için bile bakmadım. Ben neyim ki? Benim sevgililer sevgilisi peygamberimi hedef alan bu ahlaksızlarla ilgili benim bir şey söylememe gerek yok. Hedefin ben değil savunduğum değerler olduğunu biliyorum. Hala buralardan oy bulacaklarını düşünüyorlar. Bu pazarda size yer yok. Bunlar Avrupa’nın barbarlık dönemine geri dönüşünün işareti. O kirli ellerini mukaddes değerlerimizden çekmelerini istiyoruz. “