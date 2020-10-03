Erdoğan: Suriye’deki terör yuvaları temizlenmezse gerekeni yaparız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sınır şehri Hatay’da, ‘Suriye’deki terör yuvalarının temizlenmemesi halinde gerekeni yapacaklarını’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin açılış törenine video konferansla katılan Erdoğan, “Reyhanlı Barajı sayesinde artık Amik Ovası’nda afet riskinin de büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır” dedi.

Reklam

Cumhurbaşkanı, projenin sulamada yıllık ekonomik faydasının 350 milyon lira, enerji üretimindeki katkısının 80 milyon lira olduğunun altını çizdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

*18 yılın her günü ülkemize eser kazandırdık. Cumhuriyet tarihinde yapılanları beşe, ona katladık.

Reklam

*Hatay, Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş, en çok yük taşımış şehirlerimizin başında geliyor.

*Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yaptırdığımız harekatlarla kırdık. Hala var olan terör yuvaları ya söz verildiği gibi temizlenir ya da biz gerekeni yapmaya devam ederiz.

*Elbette her konuda olduğu gibi Suriye’de tercihimiz barıştır.

*Güney sınırımızda istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz.

*İdlib’de yeni bir insanlık trajedisi yaşanmasına yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz.

‘Husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz’

*Kendi halkına, devletine husumeti ana gaye haline getirmiş bir kesim var. Bunlara siyasetten, medyaya rastlamak mümkün. Küçük de olsa rahatsızlık verici. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak herkesi kucaklamamız gerektiğini biliyoruz. Ama bazıları kucaklanmayı istemediklerini açıkça gösteriyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülke ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz.

*Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir.