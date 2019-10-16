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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Suriye’de ateşkes mümkün değil, sınır bölgesi boşaltılmalı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türkiye’den Suriye’deki sınır ötesi harekatını durdurmasını istediğini, ancak sınır YPG’den temizlenmeden ateşkesin mümkün olmadığını söyledi. ABD başkan yardımcısının ise perşembe günü Erdoğanla görüşüp ateşkes çağrısında bulunacağı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Erdoğan, NTV’nin internet sitesinde yer alan Azerbaycan ziyareti sonrası uçakta yaptığı açıklamalara göre, “Şimdi de Trump’a bir teklifimiz oldu. Biz dedik ki bir heyet gönderin. Çünkü ‘Ateşkes ilan edin’ diyorlar. Bizler asla ateşkes ilan edemeyiz… (sınır bölgesini) boşaltana kadar bizim ateşkes ilan etmemiz mümkün değil” dedi.

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Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde ateşkesi konuşmadan önce bir anlaşma sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, “Önce anlaşacağız, ondan sonra ateşkesi konuşacağız. Onun için heyeti gönderip heyette bulunan arkadaşlarımız müzakere etsinler dedim. Tabi muhatabı muhatabı ile görüşecek” dedi.

Erdoğan Menbiç kentine Suriye hükümet güçlerinin girmesini ‘olumsuz değil’ olarak niteledi ancak YPG’nin hâlâ kentte olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Boşaltıp da oraya girmiş olsa bizim de diyecek lafımız yok, ‘burayı gerçek sahiplerine teslim ettiler’ diyebiliriz. Ama böyle bir şey yok. Yine YPG orada… Münbiç’e rejimin girmesi benim için çok çok olumsuz değil… Ama burada terör örgütlerinin kalmaması benim için önemli.”

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Erdoğan bu konuda henüz Rusya veya Suriye’den bir cevap almadıklarını belirtti. 

ABD başkan yardımcısından Erdoğan’a ateşkes çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Suriye’de ateşkes çağrısında bulunmak ve bir çözüm müzakere etmek üzere perşembe günü Erdoğan ile Ankara’da görüşecek.

Beyaz Saray’dan dün gece yapılan açıklamada, “Başkan Yardımcısı Pence, Başkan Trump’ın bir çözüm bulunana kadar Türkiye’ye yönelik cezalandırıcı yaptırımları sürdürme iradesinin altını çizecek” denildi.

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