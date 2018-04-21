Erdoğan ‘sufle’yi reddetti: Erken seçim prensibimiz değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının ardından ilk kez canlı yayında gazetecilerin karşısına çıktı. Erken seçim sözünü ortaya atan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye ‘sufle verildiğine’ yönelik iddiaları reddeden Erdoğan, “Erken seçim konusu AK Parti olarak prensiplerimiz arasında hiç olmamıştır” dedi.

Erdoğan, NTV’de Ahmed Arpat moderatörlüğünde yayınlanan ‘Siyasi İşler Özel’de, hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah, Star ve Milliyet gazetelerinin Ankara temsilcileri Okan Müderrisoğlu, Mustafa Kartoğlu ve Serpil Çevikcan’ın sorularını Yıldız Sarayı’nda yanıtladı.

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Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Bizim tabii hafta başında da sayın Bahçeli ile bu hafta içinde bir görüşme arzumuz olmuştu. Sayın Bahçeli’nin de Çarşamba günü saat 13.30 için bir mutabakatı olmuştu. Salı günü böyle bir durum ortaya çıkınca aynı gün benimde malum grup konuşmam vardı. Orada yine 2019’u vurguladım ben. Çünkü arkadaşlarımın henüz ne diyeceğini bilmiyordum. Daha sonra hemen toplantı odamızda arkadaşlarımı toparladım ve ilk değerlendirmeyi yaptım. Bu değerlendirmeden sonra bir de geniş çaplı değerlendirelim istedim. Sonrasında bizim için artık erken seçim noktasında bir tarih ve bu konuyla ilgili takvimin belirlenmesi kalıyordu. Çarşamba günü sabahı tekrar arkadaşlarımla bir görüşme yaptım. Sayın Bahçeli ile görüşmeye bu şekilde girdik ve görüşmemiz esnasında teklifimizi bizler de aynen kendi tekliflerine karşı teklif olarak sunduk.

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Olumlu yaklaştılar ve 24 Haziran’ı gerek ülkemizde okulların kapanmasını düşünerek gerek üniversite imtihanlarının yapılacağını düşünerek, malum YÖK Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olduğu için. Burada çok seri karar alabilmenin bir ispatı da oldu bu. Hemen sayın başkana konuyu arkadaşlarım ilettiler ve hemen YÖK toplandı ve bir hafta sonraya imtihanları aldılar. Biz de 24 Haziran kararını aleniyete geçirmiş olduk.

Ana muhalefet erken seçim konusunu aylardır gündemde tutuyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Bizim de erken seçim konusu AK Parti olarak prensiplerimiz arasında hiç olmamıştır. Onun için o süreçlerde biz özellikle bu konulara gündemimizde erken seçim filan yok demişizdir. Fakat son Cumhur İttifakı’nı beraber gerçekleştirdiğimiz müttefikimizin bu açıklaması, durumu değerlendirmemizi gerektirdi ve bunun üzerine değerlendirdik ve buraya geldik. Önceden kesinlikle böyle bir görüşme, böyle bir sufle etme söz konusu değil. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı seçimini 1 buçuk yıl… Ben 1 buçuk yıl daha Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturma rahatlığına erişebilirdim. Ama biz bunu düşünmedik. Bizim tek düşündüğümüz ülkemizin huzuru, refahı nerede? Burada ana muhalefetin madem böyle bir hırsı var onlarında hırsını biraz rahatlatalım istedik.

Şu an itibariyle Afrin’de 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kuzey Irak’ta 346 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İçeride 240 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ben bu noktada silahlı kuvvetlerimizi, korucularımızı, jandarmamızı, polisimizi gerek şahsım gerekse milletim adına kutluyorum, tebrik ediyorum; bütün bunların yanında Özgür Suriye Ordusu’nu da tebrik ediyorum. Bizim 56 şehidimiz var. Bizim 56 şehidimizin yanında ÖSO yüzlerce şehit vermiştir.

Bu konuda en ufak bir ayrım yok. Mehmetçiğimize olan onların sadakatı bağlılığı, Mehmetçiğimizin onlara olan sevgisi sadakati, nasıl bunlar bir oldular beraber oldular da bu operasyonlarda bu başarıyı sağladılar, bana adeta Çanakkale’yi andırıyor. Çanakkale’de nasıl sadece Mehmetçiğimiz yoktu, Bosna Hersek’ten tutun dünyanın başka yerlerinden Müslümanlar gelip nasıl Mehmetçiğimizle beraber olduysalar burada da benzer tabloyu görüyoruz.

Amerika’nın yanında kim var? Koalisyon güçleri var. Onların da burada silahları mühimmatları var. Peki başka kim olabilir ikinci derecede olsa olsa İran olabilir, üçüncü derecede olsa olsa Rusya olabilir. Çünkü Rusya hatta ona ikinci derecede diyebilir beş üssü var orada. Ama birinci derecede biz varız. Peki Türkiye Amerika ile NATO’da müttefik değil mi? NATO’da müttefik olduğuna göre, stratejik ortak olduğuna göre, biz paramızla Amerika’dan silah alamıyoruz ama bu terör örgütlerine ne yazık ki Amerika ve koalisyon güçleri ücretsiz olarak verebiliyor. Demek ki tehdit öncelikle stratejik ortaklardan geliyor. Hadi gelin beraber bu işi çözelim.

Yerli jet uçaklarını da yapmak durumundayız. Denizaltı için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özel sektörü teşvik ediyoruz, bu işte özel sektör olsun. CHP’nin bakışı yerli ve milli değil. Türkiye’yi şikayet edeni milli olarak değerlendirir misiniz?

Yeni sistemde kuvvetler ayrılığı çok daha güçlü olacak.

Özel sektörde başarılı arkadaşlara kabine teklifi yapabiliriz. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklamayacağım.

MHP’le normal şartlarda bile asgari müştereklerimiz var. Yerli ve milli ittifakı CHP ile yürütmek mümkün değil.

(Kılıçdaroğlu aday olur mu?) Gönlüm aday olması yönünde, bu yarışa girsin. Başkasını aramasına gerek yok, kendisi meydana çıksın. Saadet Partisi ile 2-3 kez görüştük maalesef netice alamadık.

(İyi Parti için karar bekleyişi) Girmesi, girmemesi noktasında bir sıkıntımız söz konusu değil.

(OHAL’de seçim eleştirileri) Seçim sürecinde bir sıkıntı yaşanmayacak. Bunların hepsi ana muhalefetin bahanesi. Tüm partiler daha sağlıklı, rahat kampanya sürdürecek. ABD’deki seçimlerde yaşanan şaibeler bizde olmuyor.

Bir sıkıntı söz konusu değil, YSK mühürleyerek gönderiyor.

Altına endeksleyerek iş yaparsak daha kolay olur. İthalat, ihracatta yerli ve milli parayı önemsiyorum. Faizi ne kadar yükseltirseniz enflasyon da yükselecektir. Faizi indirdiğimiz anda enflasyon da düşecektir. Kur-faiz ilişkisini Batılılar gibi düşünmüyorum.

FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek, taviz vermek mümkün değil. Arkasında ABD var, bu adam 400 dönümlük yerde paşa paşa yaşıyor. Brunson’u istiyorsanız, atılan adımlara bir bakın. Suçluları iadesi anlaşmasıyla bu adamı niye deport etmiyorsun? Yurtdışından 83 FETÖ’cüyü getirdik, bunlar kararlılıkla devam ediyor.

Altına endeksleyerek iş yaparsak daha kolay olur. İthalat, ihracatta yerli ve milli parayı önemsiyorum. Faizi ne kadar yükseltirseniz enflasyon da yükselecektir. Faizi indirdiğimiz anda enflasyon da düşecektir. Kur-faiz ilişkisini şu anda Batılılar gibi düşünmüyorum. Burada bizim için kur noktasında en ideal olanı şu yerli ve milli para konusudur ki kesinlikle iki kere iki dört, kur baskısını ortadan kaldırır. Faizi de düşürdükçe o da kuru ciddi manada aşağıya çekecektir.

(Adil Öksüz sorusuna) İstihbarat doğru çıkarsa onunla ilgili adımı da atacağız.

Saadet Partisi ile 2-3 kez görüştük ama maalesef netice alamadım.

(AB Raporu) Yapıcı olmaktan uzak, ilişkileri bozmaya yönelik bir rapor.

Yunanistan’daki FETÖ’cü askerlerin bize verilmesi lazım. Yunanistan’a ne yapıyorsunuz diye sormak lazım. Suların ısınmasını istemiyoruz, böyle bir gayret içinde değiliz.

(Yüzde kaçla seçileceğinizi düşünüyorsunuz? Oy hedefiniz var mı?) Milletimiz en güçlü desteği verecektir. Rakam vermeyeyim.”