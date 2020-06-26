Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Sosyal medya ile ilgili güçlü bir hukuki altyapı hazırlığındayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içinde olduklarını söyledi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle yaptığı ve TV’de canlı yayınlanan sohbette sosyal medyadan nefret edip etmediğine ilişkin bir soru üzerine, “Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık… Günümüz dünyasında dijital platformların, sosyal medyanın asla ihmal edilemeyecek derecede önemli mecra olduğunu biliyoruz…. Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız” dedi.

Reklam

Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan konuşmasında, bireylerin ve kurumların gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkının olması gerektiğini ifade etti.

Hükümet daha önce hazırladığı torba tasarıda, sosyal medya şirketlerinin daha sıkı denetlenmesi ve kullanıcı bilgilerini yurt içinde tutmak zorunda kalması gibi düzenlemelere yer almış ancak daha sonra Meclis’ten geçen torba yasada sosyal medya düzenlemesi yer almamıştı.

AKP’li Ünal: Siber kıta sahanlığı oluşturulmalı, siber vatan korunmalı

SON HABERLER

Taksicilerden, İBB’nin ertelenen teklifine: İstedikleri sektörü düzeltmek değil, rant

İstanbul’daki taksi sayısında 6 bin artışı öngören maddenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında (UKOME) alt komisyonda görüşülmek üzere oy çokluğuyla ertelenmesini değerlendiren taksiciler, kararı desteklediklerini belirterek, ‘İBB’nin niyetinin taksicilik sektörünü düzeltmek değil, yeni bir rant kapısı oluşturmak olduğunu’ savundu.

Çorlu faciası davası: Yedi kişilik bilirkişi heyeti inceleme yapacak

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan dört sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, kaza yerinde keşif yapması için yedi kişilik bilirkişi heyeti belirledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...