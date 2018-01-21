Erdoğan sopa gösterdi: Güvenlik güçlerimiz boynunuzda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonuna karşı gösteri yapılacağı yönünde haberler alındığını belirterek güvenlik güçlerinin sokağa çıkanların ‘boynunda’ olacağını söyledi.

‘Adım adım takip ediliyorsunuz’

Erdoğan Bursa’da yaptığı mitingde halka hitap ederken şöyle dedi: “Bugün bazı haberler aldım, KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Şu anda Diyarbakır’da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. İstediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Biz yerli ve milli bir duruşla şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız siz bizi içeriden vuracaksınız öyle mi? Nasıl dağdakileri ininden çıkardıysak, sizlere de asla o meydanları bırakmayız.”

Reklam

‘Ezer geçeriz’

Erdoğan, AKP Bursa il kongresinde yaptığı konuşmada da Afrin harekatına karşı gösteri çağrıları yapıldığını hatırlattı: “Sakın ha meydanlara çıkmayın. Meydanlara çıkanlar bedelini ağır öder. Zira bu, bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz. Bu, böyle bilinsin. Taviz yok, en ufak bir esneklik yok. Gereği neyse bunu yaparız.”

‘Şehadet de olur, gazi de olur, kan da olur’

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Burada ana muhalefetin başındaki zat, onlara destek veriyor diye bu doluşa gelirlerse yine aldanırlar. ‘Yok, kan dökülmesini istemiyoruz, yok şu.’ Sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman burada şehadet de olur, gazi de olur, kan da olur.”