Erdoğan ‘Son defa’ demişti: Kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay daha uzatıldı

Covid-19 salgını nedeniyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için getirilen ödeneğin süresi 31 Mart’a kadar uzatıldı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan cumhurbaşkanı kararına göre, 31 Ocak’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, daha önceki uzatma süreleriyle sınırlı kalmaksızın, 3317 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla uzatılan 28 Şubat’tan başlamak üzere 31 Mart’a kadar uzatıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Şubat’ta yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneği süresinin mart sonuna kadar ‘son defa’ uzatılacağını söylemişti.