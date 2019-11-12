Erdoğan: Siyasi sabotaj girişimlerine rağmen ABD ile mesafe aldık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’ye ziyareti için Ankara’dan hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısında “İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen (ABD Başkanı) Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump ile 13 Kasım’da yapacağı görüşmenin ‘Türk ABD ilişkilerinin sancılı bir döneminde gerçekleşeceğini’ belirten Erdoğan, “Siyasi sabotaj girişimlerine rağmen pek çok konuda ciddi mesafe aldık” ifadelerini kullandı.

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“ABD temaslarında ikili ilişkilerin yanısıra Suriye meselesini de enine boyuna konuşacağız” diyen Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nı da Trump’la konuşacaklarını söyledi.

‘Terörle mücadele öncelikli konumuz’

Cumhurbaşkanı, ABD’nin harekatla ilgili mutabakatı tam yerine getirmediğini ve bunu gündeme getireceğini kaydederek “Terörle mücadele görüşmelerimizde öncelikli konudur” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil, en son dün Kamışlı’da sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Bu konuları ABD Başkanı Trump ve döndükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesiyle değerlendirme imkanı bulacağız. ABD ve Rusya ile yürüttüğümüz samimi çalışmayı bundan sonra da devam ettirmek istiyoruz.”

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‘Ey Avrupa Birliği…’

Avrupa Birliği (AB) ile şu anda müzakere edildiğini ancak bu müzakerelerin her an bitebileceğini söyleyen Erdoğan, “4 milyon mülteciyi barındıran Türkiye’ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin, bu kapılar açılır bu DEAŞ’lılar size gönderilir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ayrıca AB’nin Türkiye’ye Kıbrıs konusunda ‘ders vermeye kalkmaması gerektiğini’ sözlerine ekledi.