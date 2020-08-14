Erdoğan: Sivil gemilerimize en ufak saldırıyı cevapsız bırakamayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin, “Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız” dedi.

Fotoğraf: AA

Hz. Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından gündemi değerlendiren Erdoğan, Oruç Reis’in çalışmalarını 23 Ağustos’a kadar sürdüreceğini bildirdi.

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Akdeniz’de Türkiye’nin bölgeye savaş gemilerinin eşlik ettiği araştırma gemisi Oruç Reis’i göndermesiyle gerilim artmıştı.

Son olarak, Yunan ve Türk savaş gemileri arasında bölgede ‘ufak bir kaza‘ yaşandığı bildirilmişti.

Erdoğan, şöyle devam etti: “Batı Trakya’da soydaşlarımızın kabristanlarını silahla taradılar, ateş altına aldılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değildir. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız.”

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BAE-İsrail anlaşması

BAE-İsrail anlaşmasıyla ilgili Erdoğan şu değerlendirmede bulundu: “Tabii bir başka gelişme daha var. O da özellikle üçlü adım İsrail. İsrail’le şu anda burada gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma ve bir taraftan da Filistin’e yönelik atılan adım yenilir, yutulur bir adım değil. Şimdi Filistin, büyükelçiliğini galiba kapatıyor ya da geri çekiyor. Şu anda aynı durum bizim için de geçerli. Ben de Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Dedim ki, Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistin’i de hiçbir zaman yedirmedik, yedirtmeyeceğiz”

‘Berlin Konferansı’na katılanların hiçbirisi konferansın gereklerine uymuyor’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin Doğu Akdeniz’deki tavrının sorulması üzerine şöyle konuştu: “Bununla ilgili de daha önce birçok şeyler söyledim. Berlin Konferansı oldu. Berlin Konferansı, daha çok tabii Libya ile alakalı bir konferanstı. Berlin Konferansı’na katılanların neredeyse hiçbirisi bu konferansın şartlarına, gereklerine uymadılar, uymuyorlar. Biz ise Berlin Konferansı’yla ilgili atılması gereken adımları bugüne kadar diplomatik hukuk içerisinde attık, atmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde Sayın Şansölye ile birçok görüşmelerim oldu. Aynı şekilde danışmanım Sayın Kalın’ın, Hecker’la görüşmeleri oldu, olmaya da devam ediyor. Bu arada da bu görüşmeleri devam ettirecektir.“

‘Türkiye’ye operasyon yapılıyor’

“Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak için yeni önlemler alınacak mı?” sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi: “Bu hafta içerisinde de bir ekonomi kurulumuzu toplamak suretiyle tabii ki bir değerlendirme yapacağız. Bunlar bizim alıştığımız yeni ataklar değil. Bundan önce de aynı operasyonları bize dışarıdan yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Bundan sonra da sağlam basmaya devam edecektir. Evelallah sağlam bir zemindeyiz ve bu zeminde de yolumuza devam.”