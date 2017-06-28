Erdoğan sinyali verdi: Suriye’nin kuzeyine geniş çaplı operasyon düzenlenebilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyine geniş çaplı bir operasyon düzenlenebileceğini söyledi.

Sputnik’in aktardığına göre Rusya’da yayın yapan İzvestiya gazetesine konuşan Erdoğan, büyük ölçüde Kürtlerin kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, yeni bir askeri operasyona hazır olduklarını söyledi.

Erdoğan, bu operasyonu Cerablus ve El Bab’a yönelik Fırat Kalkanı operasyonuna benzetti: “Suriye’de şu anda olumsuz süreçler görülüyor. Eğer bu durum sınırlarımız için bir tehdit oluşturursa Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi tepki vereceğiz.”

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Kürtlerden yana olduklarını kaydeden Erdoğan, ABD’nin YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) verdiği silah desteğinden ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi.