Erdoğan ‘şimdiden’ çifte zafer ilan etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonuçları netleşmeden zafer ilan etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk konuşmasını yaptı.

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Erdoğan’ın konuşması şöyle:

“* Seçimlerin gayriresmi sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. ‘Cumhur ittifakı’na ve AK Parti’ye Meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda çok büyük bir sorumluluk yükledi.

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* Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük bir olgunlukla tamamlanmasından dolayı büyük mutluluk yaşıyorum.

* Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü, Türk demokrasinin gücünün ifadesidir.

* * Türkiye yüzde 90’lara yaklaşan oy kullanma oranıyla tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

‘Demokrasi zaferi’

* Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük bir olgunlukla tamamlanmış olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

* Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, kırgınlıkları bir kenara bırakıp çalışma zamanıdır.

* Milletimin 24 Haziran demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum.

‘Dünyaya mesaj’

* Seçimlerin rekor katılma sonuçlanmış olmasını milletimizin bize ve dünyaya çok önemli bir mesajı olarak görüyorum.

* Türkiye’nin her alanda daha da ileriye gitmesi için mücadele vermeyi sürdüreceğiz.

* Hak ve özgürlüklerde açılımı sürdürmekte kararlıyız.

* Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır.

* Milletimizin bize verdiği ülkeyi yönetme emanetini, namusumuz bilip canımızdan önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Halka seslendi

Erdoğan daha sonra halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı, “Parlamentoda hedefe ulaşamasak da bunu da çözeceğiz” dedi.

Erdoğan, Ankara’da balkon konuşması yapacağını da söyledi.