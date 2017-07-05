Erdoğan: Şiddet yaşanmazsa ‘Adalet Yürüyüşü’ne sonuna kadar izin veririm

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şiddet yaşanmadığı takdirde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne sonuna kadar izin vereceğini söyledi.

France 24’e konuşan Erdoğan, ‘Sdalet Yürüyüşü’ için ‘cahillerin yürüyüşü’ ifadesini kullanarak, “Maltepe’de bir mitingle noktalayacaklarını söylüyorlar. En ufak hukuksuzluk olması halinde gereken müdahale yapılır” dedi.

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21 gündür süren yürüyüşün pazar günü İstanbul’da noktalanması bekleniyor.

‘Katar’a sadık kalacağız’

Körfez ülkeleri tarafından ablukaya alınan Katar’dan istenenlerin kabul edilemeyeceğini dile getiren Erdoğan, “Türkiye Katar’a sadık kalmaya devam edecek” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, Katar’daki Türk üssünün kapanmasının yalnızca Doha’nın talebiyle gerçekleşebileceğini ifade etti.

Erdoğan, Suriye’de YPG’den tehdit gelmesi halinde Türk askerlerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte operasyon yürüteceğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor…