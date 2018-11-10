Erdoğan: Şemdinli’deki patlamada yedi şehidimiz, 25 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yayın yasağı getirilen dünkü patlamada yedi askerin hayatını kaybettiğini, 25 askerin de yaralandığını açıkladı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Ortaklar köyünde bulunan Sülgü Tepe üs bölgesindeki karakolda dün saat 17.00 sıralarında bir patlama meydana gelmişti. Valilik açıklamasında, top atışı sırasında arızalı mühimmatın infilak ettiğini bildirmişti. Milli Savunma Bakanlığı da 25 askerin yaralandığını açıklarken yedi askerin de arandığını duyurmuştu. Patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.

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Ankara’da havalimanında konuşan Erdoğan, “Mühimmat patlamasından yedi şehidimiz, 25 yaralımız var” dedi.

Erdoğan bundan iki saat önce dört askerin hayatını kaybettiğini ve 20 ‘civarında’ yaralının olduğunu söylemişti.