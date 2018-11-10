Erdoğan: Şemdinli’de dört evladımız şehit oldu, 20 civarında yaralımız var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yayın yasağı getirilen dünkü patlamada dört askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Ortaklar köyünde bulunan Sülgü Tepe üs bölgesindeki karakolda dün saat 17.00 sıralarında bir patlama meydana gelmişti. Valilik açıklamasında, top atışı sırasında arızalı mühimmatın infilak ettiğini bildirmişti. Milli Savunma Bakanlığı da 25 askerin yaralandığını açıklarken yedi askerin de arandığını duyurmuştu. Patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.

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Bugün, Atatürk’ü Anma Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, an itibarıyla dört askerin hayatını kaybettiğini ve 20 ‘civarında’ yaralının olduğunu söyledi.