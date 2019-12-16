Erdoğan sekiz yılda Kılıçdaroğlu’na 36 dava açmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2011’den bu yana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 36 tazminat davası açtığı bildirildi.
Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre 36 tazminat davasının 15’i devam ederken, 21’i kesinleşti. Kesinleşen davaların 18’i Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandı, diğerlerinde aleyhte karar çıktı.
Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği üç davaya dair hukuki süreç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) devam ediyor. Kılıçdaroğlu, üç davada 20 bin lira tazminat ödedi.
Erdoğan, konuşmaları nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu sıklıkla mahkemeye veriyor.