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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan sekiz yılda Kılıçdaroğlu’na 36 dava açmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Aralık 2011’den bu yana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 36 tazminat davası açtığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre 36 tazminat davasının 15’i devam ederken, 21’i kesinleşti. Kesinleşen davaların 18’i Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandı, diğerlerinde aleyhte karar çıktı.

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Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği üç davaya dair hukuki süreç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) devam ediyor. Kılıçdaroğlu, üç davada 20 bin lira tazminat ödedi.

Erdoğan, konuşmaları nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu sıklıkla mahkemeye veriyor.

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