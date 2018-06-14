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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan sekiz üniversiteye rektör atadı

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sekiz üniversiteye rektör atadı.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kemal Şenocak, Gebze Teknik Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Şırnak Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan getirildi.

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Erdoğan, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu’nun ‘olumlu görüşü’ üzerine Başkent Üniversitesi rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Ali Haberal’ı, Maltepe Üniversitesi rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Şahin Karasar’ı, Piri Reis Üniversitesi rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Oral Erdoğan’ı ve TED Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Halise Belgin Ayvaşık’ı atadı.

Üniversitelerde seçimlerin kaldırılmasının ardından, YÖK belirlediği adayları cumhurbaşkanına sunuyor, Erdoğan da içlerinden birini seçip atama yapıyor.

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Bakanlar kurulu tarafından Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğine ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın atandı.

Söz konusu atama, 26 Mart 2018 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.


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