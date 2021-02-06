Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik” dedi.

Fotoğraf: @tcbestepe

Erdoğan, Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde inşa edilen yeni Tohma Köprüsü’nün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

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‘Bu yolun ve köprünün, bölgedeki ticaretin ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını’ dile getiren cumhurbaşkanı, ‘bu eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri’ tebrik etti.

Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir.”

Erdoğan, şöyle devam etti: “Hükümete geldiğimizde önceliklerimizin başına ülkemizi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, toplu konuttan spora kadar her alanda kalkındıracak projeleri yerleştirdik. Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye’nin çehresini değiştirdik. Bu güçlü altyapı üzerinde hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere, daha büyük yatırımlara yöneldik.”

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’17-25 Aralık ve Gezi’nin hedefi büyük projelerimizdi’

Yatırımlar ile ilgili konuşan cumhurbaşkanı şunları aktardı: “Peki biz bunları yaparken birileri ne diyor? En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp, iktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız diyorlar. Hatırlarsanız, Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Daha sonra 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimindeki hedeflerden biri de yine büyük projelerimiz ve onları yürüten iş insanlarımızdı. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden, terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayelerin çıktığını da gördük.

Türkiye’nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep bu projelerimize saldırdı. Hem ülkenin yönetimine talip olduğunu iddia etmenin hem de bu olursa büyük projeleri durduracağını söylemenin nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz. Ancak zahirdeki beyanlara baktığımızda gördüğümüz şudur; bu zihniyet elini fırsat geçse şu açılışını yaptığımız köprüyü şayet inşası bitmese durduracaktı

Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzuru kaçırarak elde etmek peşinde olanlar hep olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır.”