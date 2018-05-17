Erdoğan seçmenini uyardı: Aşağıda kime oy verirseniz verin şeklinde mantık olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine oy verecek bir kısım seçmenin milletvekilliği seçiminde AKP dışında bir partiye yönelme eğilimi konusunda bir uyarı daha yaparken “Böyle mantık olmaz. kimse aramıza nifak sokamaz” dedi.

Halihazırda AKP’ye oy veren bazı milliyetçi seçmenlerin ‘cumhur ittifakı’ çatısı altında seçime girme rahatlığıyla 24 Haziran’da MHP’ye yönelme eğiliminde olduğu yönünde iktidar partisinin kaygılı olduğu yönünde haberler vardı. Erdoğan daha önce parti tercihini ayrı kullanma yönünde tercih kullanacaklar için ‘münafık‘ yakıştırması yapmıştı.

Reklam

Cumhurbaşkanı, Londra ziyaretinin son gününde dün beraberindeki gazetecilere konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şunları söyledi: “Biz Cumhur İttifakı olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz. ‘Cumhurbaşkanlığı’nda Erdoğan’a oy verin, aşağıda kime oy verirseniz verin’ şeklinde bir mantık olamaz. Kimse aramıza nifak sokamaz. O dediğiniz yaklaşımı bazı mahfiller işlemeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Ayrışmaya gitmemizin anlamı yok. Teşkilatımıza, ‘Tabanda partinize sahip çıkacaksınız’ diyoruz. İttifak konusunda kararlılığımız son derece net. Sayın Bahçeli’ninki de net. Cumhur İttifakı olarak seçeceğimiz Cumhurbaşkanının güçlü olabilmesi için, parlamentoda da güçlü olmak gerektiğini biliyoruz. ‘Bunun için gerekli desteği vermeniz lazım’ diyoruz. Arkadaşlarımız da bunu işliyorlar. BBP’yi de Cumhur İttifakı bünyesine dahil ettik. BBP adayları bu seçimlere bizim partimizden girecek.”